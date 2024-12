Jesteśmy różni, inaczej reagujemy na docierające do nas informacje, mamy swoje mocniejsze i słabsze strony i to jest OK. W audycji „Co jak i dlaczego” porozmawiamy o neuroróżnorodności. To koncepcja, która uważa za naturalne różnice w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Jest to termin stosowany do uwzględnienia różnic poznawczych, takich jak ADHD, spektrum autyzmu, dysleksja, dysgrafia lub dyskalkulia. Szacuje się, że tylko w USA 25 proc. dzieci jest neuroróżnorodnych. W Wielkiej Brytanii jest 15-20 proc. tego typu osób. W Polsce takich miarodajnych danych jeszcze nie ma.