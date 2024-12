Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Korei Południowej, generał Park An Su, który we wtorek objął stanowisko dowódcy stanu wojennego po ogłoszeniu go przez prezydenta Juna Suk Jeola, złożył rezygnację – podała w czwartek agencja Yonhap. Kancelaria szefa państwa poinformowała o jej odrzuceniu.

O złożeniu rezygnacji generał poinformował podczas przesłuchania na nadzwyczajnej sesji parlamentarnej komisji obrony.

Jun odrzucił rezygnację Parka, powołując się na względy bezpieczeństwa.

– (Prezydent) podkreślił potrzebę zachowania stabilności operacji wojskowych w obliczu trudnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i wezwał szefa sztabu armii do pełnego skupienia się na swoich obowiązkach

– przekazał wysoki rangą urzędnik prezydencki, cytowany przez agencję Yonhap.

Park został wyznaczony do kierowania stanem wojennym, który Jun ogłosił we wtorek. Park zakazał działalności parlamentu i partii politycznych. Wojska i policja skierowane do siedziby Zgromadzenia Ludowego zablokowały wejście. Dodatkowo wszystkie media i wydawcy mieli podlegać kontroli.

Szef sztabu przyznał, że w rozmowie telefonicznej poinformował szefa policji o ogłoszeniu stanu wojennego i zwrócił się do niego o wysłanie większej liczby policjantów.

– Powiedziałem im, że nie możemy używać paralizatorów i granatów ogłuszających, ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla ludzi

– zeznał.

Park powiedział też, że nie wie, czy na terenie Zgromadzenia Narodowego przebywali funkcjonariusze wyposażeni w broń z ostrą amunicją ani czy służby kontrwywiadowcze utworzyły grupy odpowiedzialne za aresztowanie deputowanych.

Z jego relacji wynika też, że prezydent odwiedził centrum dowodzenia, które znajdowało się w sąsiadującym z kancelarią prezydenta budynku ministerstwa obrony. Nie ujawnił jednak, o czym wówczas rozmawiano.

Jun przyjął w czwartek rezygnację ministra obrony Kim Jong Hjuna, wobec którego – podobnie jak wobec prezydenta – partie opozycyjne zgłosiły w parlamencie wniosek o impeachment za ogłoszenie stanu wojennego.