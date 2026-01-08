Kolejna dymisja w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Komendant Stołeczny zdecydował o wszczęciu postępowania wobec dowódcy plutonu IX Kompanii. Miał on brać udział w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki policji. Podczas spotkania miało dojść do gwałtu na funkcjonariuszce.

Wcześniej został odwołany zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. To jemu podlegał funkcjonariusz podejrzany o gwałt na policjantce na służbie. Decyzją sądu został on aresztowany na trzy miesiące.

O szczegółach Agata Król: