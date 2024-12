Wczoraj popołudniu grupa aktywistów klimatycznych z Ostatniego Pokolenia po raz kolejny zablokowała fragment Wisłostrady, paraliżując na długi czas przejazd przez centrum Warszawy. Na miejscu interweniowała policja, która usuwała aktywistów siedzących na jezdni. Dochodziło też do wielu utarczek słownych pomiędzy kierowcami a protestującymi.

To kolejna tego typu akcja Ostatniego Pokolenia w Warszawie. Aktywiści zapowiadają, że będą protestować do skutku i żądają też spotkania z premierem, aby omówić z nim działania, które mają doprowadzić m.in. do obniżenia emisji spalin i zmiany polityki energetycznej w Polsce. Z kolei Donald Tusk we wpisie na platformie X skrytykował działania protestujących i wezwał służby do zdecydowanej reakcji i przeciwdziałania takim akcjom.

A co Państwo sądzicie na ten temat? Czy taka forma protestu jest dopuszczalna? Czy aktywiści klimatyczni, którzy chcą zwrócić uwagę na zagrożenia związane z katastrofą klimatyczną mają prawo blokować drogi, niszczyć dzieła sztuki czy zakłócać wydarzenia sportowe, spotkania polityczne czy konferencje naukowe? Jaką formę obywatelskiego protestu uznajecie Państwo za dopuszczalną a jaką nie?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg

