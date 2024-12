Zapewnienie równych szans dla wszystkich to immanentna cecha nowoczesnego państwa – powiedział we wtorek (3 grudnia), podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń sportowcom, trenerom, działaczom, nauczycielom i przedstawicielom organizacji pozarządowych za zasługi w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dalsza część tekstu pod filmem

Andrzej Duda podkreślił, że odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem polskiego państwa dla osób pracujących na rzecz drugiego człowieka. Jak dodał, niezwykłą rolą osób z niepełnosprawnościami jest pokazywanie, że mimo trudności można osiągnąć sukces i satysfakcję osobistą.

– powiedział prezydent.

Przypomniał, że do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnościami, która ma na celu zwiększenie dostępności i wyrównanie szans. Wyraził nadzieję, że regulacja zostanie jak najszybciej wdrożona w życie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz za propagowanie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami Piotr Iwanicki podziękował prezydentowi za wyróżnienie, które określił mianem „docenienia indywidualnych wysiłków oraz uznaniem dla całej społeczności osób z niepełnosprawnościami i tych, którzy ich wspierają”.

– podkreślił.

Dodał, że ich osiągnięcia nie byłyby możliwe bez osób, które dostrzegły ich potencjał i wierzyły w to, że ograniczenia nie definiują tego, kim są ani tego, co mogą osiągnąć. Podziękował osobom wspierającym osoby z niepełnosprawnościami m.in. przedstawicielom stowarzyszeń i fundacji, dziennikarzom budującym pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawnym sportowcom.

– Są wśród nas osoby z niepełnosprawnościami, które każdego dnia udowadniają swoją wartość i wielkie serce (…). Każdy z nas to dowód na to, że niepełnosprawność to nie koniec, to początek innej drogi; drogi, która wymaga odwagi, wsparcia i świadomości, że największą siłą jest człowiek, jego praca, jego serce i jego wiara