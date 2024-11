Jest niepewność, ale funkcjonujemy normalnie, jak do tej pory – tak wójt Redzikowa Barbara Dykier skomentowała dla PAP sytuację w gminie po otwarciu bazy wojskowej NATO i groźbach ze strony Rosji.

W rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP wójt podkreśliła, że mieszkańcy Redzikowa są przyzwyczajeni do życia w bliskim sąsiedztwie z wojskowymi.

– Na terenie obecnej bazy stacjonował przecież od lat 50. (ubiegłego wieku – PAP) do 2000 roku 28. Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

– przypomniała Barbara Dykier.

Jak zaznaczyła, mieszkańcy gminy są świadomi gróźb, jakie kieruje Rosja pod adresem m.in. Polski i wojsk USA, które stacjonują w nowo otwartej bazie tarczy antyrakietowej, niemniej „życie w Redzikowie i okolicach toczy się dalej”.

– podkreśliła wójt.

– My to już przeżyliśmy w 2008 roku, kiedy dotarła do nas informacja o lokalizacji inwestycji, i w 2016 roku, jak było jej uroczyste rozpoczęcie. Po ludzku każdy ma niepewność czy obawę, ale funkcjonujemy normalnie, jak funkcjonowaliśmy w poprzednich latach, z pełną świadomością istnienia tej bazy i poczuciem, że rząd i NATO zadbają o bezpieczeństwo