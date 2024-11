Polska prowadzi rozmowy w NATO o rozszerzeniu działalności bazy w Redzikowie. Taką informację przekazał w Sejmie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że skłania nas do tego sytuacja za wschodnią granicą.

Szef MON był pytany przez posłów PSL o to, w jaki sposób otwarta niedawno w Redzikowie baza obrony przeciwrakietowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa militarnego Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że baza będzie służyć nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale całemu NATO.

Wicepremier dodał, że dzięki bazie wojska amerykańskie są stale obecne w Polsce. W Redzikowie ma stacjonować do 500 żołnierzy USA.

Szef MON przekazał, że baza w Redzikowie służy do obrony przed rakietami balistycznymi średniego i pośredniego zasięgu od 1 tys. do 5,5 tys. kilometrów i będzie współdziałać z polskim systemem obrony przeciwrakietowej.