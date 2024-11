Kilka dni temu mieszkaniec powiatu gorzowskiego stracił 100 tysięcy oszczędności, dając się nabrać na fikcyjne inwestycje. To kolejna ofiara oszustów w tym kwartale. W ubiegłym roku Lubuszanie stracili w ten sposób kilka milionów zł. Zielonogórski MZK ostrzega natomiast przed fałszywą stroną internetową, za pośrednictwem której można kupić bilety w atrakcyjnej cenie. Wiele osób dało się na promocję nabrać. Form wyłudzenia pieniędzy jest wiele. Przed nami Black Friday czyli Czarny Piątek. Na całym świecie organizowane są wówczas wyprzedaże i promocje. To jednak znów dobre pole do kradzieży i działalności oszustów. Dlaczego nabieramy się wciąż na nierealne oferty w sieci? Dlaczego wierzymy obcym ludziom i powierzamy im oszczędności życia? Jaka kampania informacyjna byłaby skuteczna i zmniejszyłaby ilość oszukanych osób?

Pyta Karolina Kamińska

