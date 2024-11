Od lat walczę z antysemityzmem, z przemocą, z hejtem i z agresją; nie były moją intencją żadne insynuacje – oświadczyła w mediach społecznościowych Monika Olejnik. Nawiązała do sytuacji, że szef MSZ opuścił studio jej programu i skomentował, że ustawianie pochodzenia żony kandydata jako tematu w wyborach jest niedopuszczalne.

We wtorek (12 listopada) w „Kropce nad i” w TVN24 Radosław Sikorski był pytany o małżonkę – Anne Applebaum. Polityk wskazał, że jest ona „wybitną dziennikarką i historyczką i może wnieść olbrzymi wkład w relacje polsko-amerykańskie”.

Pod koniec programu prowadząca rozmowę Monika Olejnik zapytała szefa MSZ o artykuł „Tygodnika Powszechnego”, według którego „dla członków Koalicji Obywatelskiej problemem jest pochodzenie jego żony”.

– odpowiedział Sikorski i jeszcze przy włączonych kamerach opuścił studio.

Chwilę później odniósł się do tej kwestii na platformie X.

– napisał Sikorski.

W mediach społecznościowych Olejnik napisała później, że „od lat walczy z antysemityzmem, z przemocą, z hejtem i z agresją”.

– Nie jestem obojętna! Z zaskoczeniem i oburzeniem, czemu dałam wyraz w programie, przyjęłam cytowane w mediach głosy na temat pochodzenia Anne Applebaum. Uważałam, że minister powinien mieć możliwość się do nich odnieść, co też zrobił w „Kropce nad i”

– oświadczyła.

– Przepraszam Państwa, wszystkich moich widzów – jeśli nie byłam dość precyzyjna i dobitna. Nie były moją intencją żadne insynuacje, podobnie jak minister Sikorski uważam, że Polska to nie jest kraj antysemitów!

– napisała Olejnik.

Sprawa wywołuje liczne komentarze. Do sprawy odniósł się na platformie X m.in. Rafał Trzaskowski.

– Żona, dzieci, rodzina to świętość. Wyrazy wsparcia dla Anne i Radka

– napisał.

– Niby program Moniki Olejnik, a to Radosław Sikorski postawił „kropkę nad i”

– napisał europoseł (KO) Łukasz Kohut.

Polityczka PO Alicja Cichoń stwierdziłam, że „rozumie, że dziennikarz zadaje też pytania niewygodne, ale są pytania, których nie wypada zadawać.

– Nie dziwię się, że R. Sikorski nie został do napisów końcowych. Pytanie o pochodzenie żony jest pytaniem dalece niestosownym. Czy p. Olejnik zadawała takie pytania A. Dudzie?

– napisała.

W środę w RMF poseł Maciej Konieczny (Razem) odnosząc się do sytuacji w programie w TVN24 powiedział, że „rozumie emocje Radka Sikorskiego”.

– stwierdził.

Redakcja Tygodnika Powszechnego podkreśliła w środę, że stwierdzenie prowadzącej „Kropkę nad i”, jakoby to na ich łamach przeczytała, iż problemem dla niektórych w KO jest pochodzenie żony Radosława Sikorskiego, jest nieprawdziwe.

– Nigdy nie padło na naszych łamach. W swoim artykule o szansach Radosława Sikorskiego na to, by stał się on kandydatem KO w wyborach prezydenckich, Piotr Śmiłowicz przytaczał krążące w partii opinie, jakoby problematyczne dla jego kandydatury miały być krytyczne wobec Donalda Trumpa oceny publikowane podczas amerykańskiej kampanii przez jego małżonkę, dziennikarkę Anne Applebaum