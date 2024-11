Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił w czwartek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Węgier, Budapeszcie, że po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA więzi między Stanami Zjednoczonymi a Europą nie powinny zostać „utracone”, ale „zacieśnione”.

Ustępstwa wobec Rosji są dla Ukrainy nie do przyjęcia i samobójcze dla Europy – powiedział Zełenski w przemówieniu do uczestników spotkania na Węgrzech.

Ukraiński przywódca ocenił, że Rosja eskaluje sytuację, wprowadzając do wojny z Ukrainą siły północnokoreańskie. Pokój należy osiągnąć osiągnąć siłą – podkreślił, nawiązując do hasła Donalda Trumpa, który we wtorek wygrał wybory prezydenckie w USA.

– Mamy nadzieję, że Ameryka stanie się silniejsza. Właśnie takiej Ameryki potrzebuje Europa, a silna Europa jest tym, czego potrzebuje Ameryka. To więź między sojusznikami, którą należy cenić i której nie można utracić

– argumentował Zełenski.

W stolicy Węgier odbywa się piąty szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a także – w piątek – nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.