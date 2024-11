Akceptujemy wybór Amerykanów, nie można kochać kraju tylko wtedy, gdy się wygrywa – powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Zapowiedział, że zapewni pokojowe przekazanie władzy i że „wszystko będzie w porządku”.

– Akceptujemy wybór, którego dokonał kraj. Wielokrotnie mówiłem, że nie można kochać swojego kraju tylko wtedy, gdy się wygrywa. Nie można kochać bliźniego tylko wtedy, gdy się z nim zgadzasz. Mamy nadzieję, że możemy to zrobić, niezależnie od tego, na kogo głosowaliśmy: aby widzieć siebie nawzajem nie jako przeciwników, ale jako współobywateli

– powiedział Biden w przemówieniu w ogrodzie przed Białym Domem.

Dodał, że w rozmowie z Donaldem Trumpem zapewnił go, że będzie z nim współpracować, by przekazanie władzy było uporządkowane i pokojowe. Stwierdził również, że te wybory powinny zakończyć wątpliwości dotyczące uczciwości amerykańskiego systemu wyborczego.

– Jest uczciwy, jest sprawiedliwy, jest przejrzysty i można mu zaufać

– zaznaczył Biden, dziękując pracownikom komisji wyborczych.

Odnosząc się do porażki swojego obozu politycznego, Biden stwierdził, że „porażka nie oznacza bycia pokonanym”.

– Przegraliśmy tę bitwę. Ale Ameryka waszych marzeń wzwywa was, byście się podnieśli – zaznaczył. – Amerykański eksperyment trwa nadal. Wszystko będzie w porządku, ale musimy pozostać zaangażowani. Musimy iść dalej i przede wszystkim, musimy utrzymać wiarę

– dodał.

Biden bronił swoich dokonań oraz „inspirującej” kampanii wiceprezydent Kamali Harris, twierdząc, że jego prezydentura była „historyczna”.

– Większość pracy, którą wykonaliśmy, jest już odczuwalna przez Amerykanów, lecz zdecydowana większość z tego będzie odczuwalna później. Ustawy, które uchwaliliśmy, dopiero teraz naprawdę zaczynają działać, zobaczymy ponad miliard dolarów inwestycji w infrastrukturę, które zmienią życie ludzi w społecznościach wiejskich i społecznościach. Potrzeba czasu, aby to zrobić

– zaznaczył prezydent.

Biden już wcześniej ogłosił, że zaprosił Donalda Trumpa do złożenia wizyty w Białym Domu, a sztab Trumpa zapowiedział, że do spotkania dojdzie „wkrótce”. Do zakończenia upływającej 20 stycznia kadencji obecnego prezydenta pozostało 74 dni.

– Sprawmy, aby każdy ten dzień się liczył

– zaznaczył prezydent.