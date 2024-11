W nocy z soboty na niedzielę będzie wyraźnie chłodniej, z lokalnymi przymrozkami w całym kraju – poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

W nocy z soboty na niedzielę będzie wyraźniej chłodniej, z lokalnymi przymrozkami w całym kraju. Najchłodniej będzie na południu Polski, w rejonach pogórskich, gdzie termometry mogą wskazać przy gruncie minus 5-6 st. C. W centralnej Polsce temperatura wyniesie do 1 st. C. Najcieplej będzie na Pomorzu, około 3 st. C.

– Noc będzie pogodna, tylko na Wybrzeżu nieco więcej chmur w drugiej połowie nocy, ale padać nie powinno nigdzie

– powiedział synoptyk.

Wiatr początkowo może być porywisty na północy Polski, w rejonie Zatoki Gdańskiej. W pozostałej części kraju wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich.

Nad ranem na południu i miejscami na zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów.

W niedzielę w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów. Jedynie na północy możliwe zachmurzenia i słabe opady deszczu.

Temperatura wyniesie 10 st. C na zachodzie i nad samym morzem. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich i południowych, około 6-7 st. C. Porywisty wiatr pojawi się na północy. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu, gdzie porywy wiatru w ciągu dnia będą osiągać do 85 km/h. Wiatr będzie przeważnie zachodni i południowo-zachodni. W południowej części kraju wiatr będzie słaby, bez większych porywów.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie cieplejsza. Na obszarze całego kraju pojawią się chmury. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Pogodnie i bez opadów będzie w południowej części Polski.

Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, około 1 st. C, lokalnie możliwy spadek temperatury do minus 1 st. C. Najcieplej będzie w północnej części kraju, do 7-9 st. C. Wiatr w całym kraju będzie porywisty. Początkowo na wschodnim wybrzeżu utrzymają się silniejsze porywy wiatru do około 75 km/h.

Prognoza pogody na 2 i 3 listopada

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będzie rozległy wyż z centrami nad Niderlandami, Czechami i Bułgarią, pod wpływem niżów znad Zatoki Fińskiej i Rosji znajdzie się częściowo wschód i północ kontynentu.

Nad województwa północne nasunie się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Zatoki Fińskiej, jedynie krańce południowe pozostaną w zasięgu wyżu znad Czech. Chłodniejsze powietrze arktyczne stopniowo będzie wypierane przez napływające z północnego zachodu cieplejsze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W niedzielę na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Podhalu i 6 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, w porywach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na krańcach południowych początkowo małe. Miejscami, za wyjątkiem południowego zachodu i krańców południowych, słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od -2 st. C w kotlinach karpackich i 2 st. C, 3 st. C na południowym wschodzie do 6 st. C w centrum i na północy oraz 8 st. C nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej do 65 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Podhalu i 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 12 st. C, 13 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, północny i północno-zachodni tylko na Pomorzu z kierunków wschodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Stan pogody dla lubuskiego

W nocy (3/4 listopada) zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich.

W dzień zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni; po południu słaby, zmienny.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.