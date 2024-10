Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024 jest organem pomocniczym premiera. W jej skład, oprócz przewodniczącego, wchodzi 11 specjalistów zarekomendowanych przez premiera i szefów kluczowych w tej sprawie resortów. Do tej pory odbyło się 38 spotkań komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz powołanych przez nią zespołów problemowych. Komisja otrzymała informacje m.in. z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i NASK.

Kolejny przykład – wyliczał – to wynajęcie w 2016 r. przez Polską Grupę Zbrojeniową firmy Park Strategies, firmy b. senatora Alfonsa D’Amato, który w końcówce lat 90. był jawnym przeciwnikiem wejścia Polski do NATO.

Wymienił trzy podmioty, które były wynajmowane przez Polskę za publiczne pieniądze. Pierwszym z nich jest The Potomac Square Group, którą wynajął Polish Chamber of Commerce in the US w 2018 r.

Podał przykład Polish Chamber of Commerce in the US, której – zaraz po jej powołaniu w kwietniu 2018 roku – PAIH przekazała milion dolarów. Zaznaczył, że „ta komórka otrzymująca tyle środków zamknęła swoją działalność 31 października 2023 r.”.

Gen. Stróżyk mówił też, że od 2016 r. nastąpił wysyp umów zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz reprezentowania polskich interesów w Stanach Zjednoczonych, na co wydano co najmniej kilkanaście mln zł. Zaznaczył, że komisja nie znalazła śladów działalności tych firm na rzecz Polski, „zapewne dlatego, że były zajęte działaniami na rzecz Rosji”.

Jak mówił gen. Stróżyk, kolejny obszar ujęty w raporcie to zaniechania przygotowań rządu do skutków agresji na Ukrainę. Jak stwierdził, w zgromadzonych dokumentach komisja nie zidentyfikowała żadnych materiałów świadczących o istotnych działaniach podjętych przez rząd, mających na celu przygotowanie Polski do wyzwań, jakie mogłyby się wiązać z agresją na Ukrainę.

2. Macierewicz: moim „przestępstwem” jest to, że zagwarantowałem Polsce bezpieczeństwo

Moim „przestępstwem” jest to, że jako minister obrony narodowej zagwarantowałem, że Polska jest bezpieczna dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział w środę Antoni Macierewicz (PiS), odnosząc się do zarzutów, formułowanych wobec niego przez komisję ds. badania wpływów rosyjskich.

Macierewicz, pytany o ustalenia komisji na środowej konferencji prasowej, ocenił, że na razie „mamy do czynienia wyłącznie z propagandą”. Jak powiedział, jego „przestępstwem” jest to, czego żaden inny minister obrony narodowej miał nie zrobić, czyli zagwarantowanie, że Polska jest bezpieczna sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi.

Zdaniem polityka PiS istotą przekazu gen. Stróżyka „jest to, że tak naprawdę to ten raport zostanie w marcu przedstawiony, a wniosek do prokuratury jeszcze później”.

– W związku z tym, jesteśmy jeszcze raczej w takim etapie propagandowo-dezinformacyjnym, a nie rzeczywistym

– ocenił Macierewicz.

Polityk powiedział, że jego działania jako szefa MON pod koniec 2015 r. i 2016 r. „przyniosły to, że od tego momentu, od naszych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO, także USA sprowadziły na trwałe wojska do Polski”.

– Nigdy wcześniej tego nie było. To była najważniejsza dla nas decyzja, żeby Polska mogła korzystać ze wsparcia Stanów Zjednoczonych wobec zagrożenia militarnego ze strony rosyjskiej

– wskazał.

– Drugim „skandalem”, jaki wówczas zrobiłem, jest zwiększenie wojska z niecałych 90 tys. do 125 tys. To rzeczywiście skandaliczna sprawa. Przecież doszło też do tego, że założyłem Wojsko Obrony Terytorialnej. To skandal, to straszne, to przestępstwo

– ironizował Macierewicz.

Były szef MON został podczas konferencji zapytany m.in. o wycofanie się z programu Karkonosze. W jego ocenie było to „absolutnie konieczne”.

– Ze względu na cenę, jak i na to, że w konsekwencji tą strukturą decydowaliby nasi sojusznicy, a nie my. My byśmy tylko mogli dodatkowo z niej korzystać. Bez sensu. Taka była moja decyzja w tamtej sprawie i uważam, że była absolutnie słuszna

– dodał.

Na konferencji byli obecni także niektórzy członkowie tzw. podkomisji smoleńskiej, której pracami kierował Macierewicz, w tym Wiesław Binienda i Kazimierz Nowaczyk, którzy mówili o najważniejszych – ich zdaniem – wnioskach płynących z raportu końcowego podkomisji.

– To sprawa zbrodni smoleńskiej jednoznacznie dla premiera Donalda Tuska pokazuje jego kłamstwo, jego działanie na rzecz Rosji, jego działanie przeciwko polskim pilotom i przeciwko narodowi polskiemu. To jest istota rzeczy i dlatego (szef MON) Władysław Kosiniak-Kamysz schował sprawę związaną ze zniszczeniem samolotu w wyniku eksplozji

– ocenił Macierewicz.

Były szef MON odniósł się także ubiegłotygodniowych słów wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, który – przedstawiając raport z prac zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej – powiedział m.in., że koszt jej funkcjonowania wyniósł 81,5 mln zł, z czego ok. 1 mln zł wydano na ochronę Macierewicza.

W ocenie polityka PiS to „kłamstwo i oszustwo”. Według Macierewicza to Żandarmeria Wojskowa płaciła za jego ochronę, po tym, gdy w „pewnym medium” została opublikowana wypowiedź człowieka, który napisał, że „chętnie (go) zamorduje”, jeżeli dostanie pieniądze.

– I rzeczywiście wtedy przeznaczono mi ochronę Żandarmerii. Podkomisja pół złotych nie płaciła

– zaznaczył.

Macierewicz przekonywał też, że nie brał „żadnych pieniędzy od podkomisji”.

– Nie miałem żadnej umowy i nie dążyłem do otrzymania żadnych pieniędzy bez względu na to, ile godzin pracowałem w podkomisji

– powiedział.

Podkomisja smoleńska – której pracami kierował Macierewicz – została powołana na mocy rozporządzenia z 2016 r. Złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154 10 kwietnia 2010 r. Po objęciu władzy przez obecny rząd – została rozwiązana. W styczniu br. został powołany zespół ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej.

W ub. czwartek MON zaprezentowało wnioski z raportu zespołu. Według raportu prace podkomisji smoleńskiej były prowadzone nierzetelnie, a jej członkowie nie mieli kwalifikacji do badania wypadków lotniczych, opinie zaś ekspertów zostały przemilczane lub przeinaczone tak, by pasowały do hipotezy o wybuchu, do którego miałoby dojść na pokładzie samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 r. Raport wraz z 41 zawiadomieniami zostały złożone w Prokuraturze Krajowej.

W środę gen. Stróżyk zaprezentował z kolei wnioski z prac kierowanej przez niego komisji ds. badania wpływów rosyjskich; zarzucił Macierewiczowi, że gdy był szefem MON „bez trybu, analiz i konsekwencji” wycofał się z programu Karkonosze. W ocenie komisji – powiedział Stróżyk – decyzja ta była „bezpodstawna, bezrefleksyjna, krótkowzroczna, nieuzasadniona i nieprzemyślana” i zapewne w dużej mierze podyktowana „osobistą niechęcią” do partnerów z Unii Europejskiej. Zdaniem generała ujawnione przez komisję przypadki świadczą o „celowym osłabianiu bezpieczeństwa Polski”, w tym potencjału Sił Zbrojnych oraz służb specjalnych oraz „osłabianiu Polski na arenie międzynarodowej, co wpisuje się w cele polityki Rosji”.

Przedstawiony w środę dokument jest pierwszym raportem powołanej w maju komisji. Raport roczny ma być przedstawiony w marcu przyszłego roku.