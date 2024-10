2. Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dobiegają końca prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poddziałanie 5.2. Celem wsparcia jest skoncentrowanie środków na pomocy rolnikom z obszarów objętych stanem klęski żywiołowej oraz uproszczenie procesu ubiegania się o pomoc oraz wydłużenie dotychczas ustalonego terminu na rozliczenie operacji. Wsparcie zostanie uruchomione wyłącznie dla gospodarstw z obszarów objętych stanem klęski żywiołowej, w których powstały szkody w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty na poziomie co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej lub zwierzęcej w gospodarstwie. Planowana maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. zł, (wsparcie polega na refundacji 80 proc. kosztów kwalifikowalnych). MRiRW jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie naboru wniosków oraz czas trwania naboru co najmniej do końca 2024 r. Wnioski o płatność końcową rolnicy będą mogli złożyć do 31 sierpnia 2025 r. Na dodatkowy nabór w ramach poddziałania 5.2 PROW 2014-2020 planuje się przeznaczyć ok 20 mln zł.