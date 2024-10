Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, a jego Barcelona wygrała z Realem w Madrycie 4:0 w 11. kolejce i umocniła się na pozycji lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Polak ma już 14 goli ligowych i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Pierwsza połowa nie przyniosła przełamania mimo wyraźnej przewagi gospodarzy, którzy przegrywali jednak ze… spalonymi. Najwięcej okazji stworzyli po prostopadłych podaniach, w większości do rozgrywającego pierwsze El Clasico w karierze Kyliana Mbappe, ale Francuz za każdym razem dał się łapać w pułapki ofsajdowe. Tak było m.in. w 29. minucie, gdy trafił do siatki, ale jego radość ukróciła analiza VAR, która doprowadziła do anulowania bramki.

W jedynej z sytuacji, gdy adresatem podania był Vinicius Junior, a spalonego prawdopodobnie nie było, Brazylijczyk poradził sobie z dwoma obrońcami, ale jego strzał z kilku metrów był niecelny.

Po drugiej stronie boiska działo się niewiele. Najlepszą okazję miał Pedri, który oddał mocny strzał z okolic linii pola karnego, ale zastępujący kontuzjowanego Belga Thibaut Courtois Ukrainiec Andrij Łunin poradził sobie z tym uderzeniem. Ponadto swoje sytuacje mieli Brazylijczyk Raphinha i Lewandowski, ale obaj uderzyli niecelnie, a Polak był do tego na spalonym.

W drugiej połowie nie było już wyraźnej przewagi gospodarzy, a gra Barcelony w defensywie „na spalone” w dalszym ciągu przynosiła efekty. Ofsajdu uniknął natomiast w 54. minucie Lewandowski – Polak otrzymał prostopadłe podanie od Marca Casado i z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Łuninem.

Był to pierwszy gol w piątym ligowym występie w El Clasico Lewandowskiego, który do stolicy Katalonii przeniósł się przed sezonem 2022/23 z Bayernu Monachium. W środę grał przeciwko swojemu byłemu klubowi w Lidze Mistrzów i także wpisał się na listę strzelców, a Barcelona zwyciężyła 4:1.

Niespełna trzy minuty po pierwszym trafieniu kapitan reprezentacji Polski podwyższył prowadzenie gości na 2:0, posyłając piłkę do bramki głową po dośrodkowaniu Alejandro Balde (56.).

Mimo dwóch goli Lewandowski ma powody do… niedosytu. Miał wielką szansę skompletować hat-trick, a nawet strzelić w sumie cztery gole, jednak w 66. minucie, mając przed sobą pustą bramkę, uderzył w słupek, a w 69., w tylko minimalnie trudniejszej sytuacji, posłał piłkę nad poprzeczką.

Pomyłki 36-letniego Polaka nie miały jednak konsekwencji, bo z odsieczą przyszli koledzy z drużyny: bramkarz Inaki Pena, który na oczach siedzącego na ławce rezerwowych Wojciecha Szczęsnego obronił dwa groźne uderzenia Mbappe i jedno Urugwajczyka Fede Valverde, a także strzelcy pozostałych bramek Lamine Yamal (77.) i Raphinha (84.).

17-letni Yamal został najmłodszym w historii zdobywcą gola w El Clasico. W sobotę miał 17 lat i 106 dni, a poprzedni rekordzista Ansu Fati miał 17 lat i 358 dni.

Była to pierwsza ligowa porażka „Królewskich” od 24 września ubiegłego roku, kiedy ulegli lokalnemu rywalowi – Atletico 1:3. Później zwyciężali lub remisowali w 42 kolejnych spotkaniach, ale zabrakło jeszcze jednego, aby wyrównać ligowy rekord… Barcelony. „Duma Katalonii” w latach 2017-18 pod wodzą trenera Ernesto Valverde nie przegrała 43 razy z rzędu.

W tabeli Barcelona prowadzi z 30 punktami, a drugi Real zgromadził 24. Trzeci jest Villarreal – 21.

Liga hiszpańska – media: Lewandowski w dwie minuty rozpalił El Clasico

Robert Lewandowski rozpalił sobotnie (26 października) El Clasico, strzelając dwie pierwsze bramki i prowadząc swój zespół do zwycięstwa – piszą w pierwszych komentarzach po wysokim zwycięstwie Barcelony 4:0 nad Realem Madryt hiszpańskie media.

„+Barca+ powróciła. Tym razem na poważnie” – ocenia formę Katalończyków madrycki dziennik „ABC”. Klub w najlepszy możliwy sposób zakończył fantastyczny tydzień po zwycięstwie 5:1 nad Sewillą w lidze i 4:1 nad Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów – pisze katalońska gazeta „Sport”.

Hiszpańskie media piszą o upokorzeniu Realu Madryt, który pod wodzą Kyliana Mbappe miał zdominować ten sezon La Ligi. „Sport” pisze, że Francuz został wręcz ośmieszony, wpadając raz po raz w pułapki ofsajdowe graczy „Blaugrany”.

Choć była to pierwsza ligowa porażka „Królewskich”, to bardzo dotkliwa i bijąca na alarm w klubie ze stolicy Hiszpanii.

– Barcelona zniszczyła Real Madryt w niesamowity sposób

– pisze dziennik „Marca”, zastanawiając się, jak „Królewscy” zareagują na ten wynik i czy klub przeprowadzi jakieś zimowe transfery.

Prasa hiszpańska pisała przed meczem, że „Barca” wyróżnia się w ataku, natomiast Real Madryt udowadnia, że ma solidną defensywę. Do niedzielnego spotkania „Duma Katalonii” miała na swoim koncie w lidze 33 bramki, natomiast „Królewscy” stracili tylko siedem goli.

W Gran Derbi „Barca” dołożyła kolejne cztery bramki; dwie z nich strzelił Lewandowski, który z 14 trafieniami zdominował klasyfikację strzelców Primera Division. Klub ze stolicy Katalonii umocnił się na pozycji lidera w ekstraklasie – ma 30 punktów, o sześć więcej niż broniący tytułu Real Madryt.