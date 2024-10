Nie będzie prawyborów w PiS, które miałyby wyłonić kandydata partii na prezydenta; w czwartek (24 października) kierownictwo podjęło decyzję w tej sprawie – powiedział w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Według niego oficjalne ogłoszenie kandydata nastąpi w „najbliższym czasie”.

W minionym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że w PiS rozważany jest pomysł przeprowadzenia prawyborów, które miałyby zdecydować, kto ostatecznie będzie kandydatem ugrupowania na prezydenta. Prezes partii Jarosław Kaczyński, komentując te doniesienia, powiedział, że kwestia prawyborów była omawiana od wielu tygodni.

– zastrzegł.

W piątek Bochenek przekazał na antenie telewizji wPolsce24, że prawyborów nie będzie.

– poinformował.

Podkreślił, że władze partii faktycznie rozważały organizację prawyborów w celu wyłonienia kandydata na prezydenta.

– Prawybory to nie ten czas, zwłaszcza, że ten harmonogram w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy jest bardzo, bardzo napięty i to jeden z głównych argumentów, który przyczynił się do tego, żeby odejść od tej formuły