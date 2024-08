Sławomir Mentzen będzie kandydatem Konfederacji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich; tak postanowiła Rada Liderów partii – poinformował we wtorek PAP poseł i jeden z liderów Konfederacji poseł Bartłomiej Pejo.

– powiedział we wtorek (20 sierpnia) PAP Bartłomiej Pejo.

Wcześniej Konfederacja poinformowała o decyzji w mediach społecznościowych.

Według Pejo, rozważane wcześniej przez partię wewnętrzne prawybory, w wyniku których wyłoniony miał zostać kandydat, nie odbyły się, gdyż „Rada Liderów uznała, że takie rozwiązanie, czyli wskazanie kandydata drogą tradycyjną, będzie najlepsze”. Jak mówił Pejo, decyzja jest także efektem oficjalnego poparcia Mentzena przez jednego z liderów Konfederacji, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który wyraził je w zeszłym tygodniu.

Wówczas Bosak wyraził w Radiu Zet zainteresowanie wywodzącą się z prawicowego środowiska ideą przeprowadzenia prawyborów „na całej prawicy”, zapewniając, że w takim scenariuszu jest gotowy do rywalizacji i jak najlepszego reprezentowania wyborców PiS. Dodał, że jeżeli PiS nie zgodzi się na takie prawybory, będzie namawiał liderów Konfederacji do poparcia kandydatury posła Konfederacji, lidera wchodzącej w jej skład Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.

Propozycja przeprowadzenia wspólnych prawyborów spotkała się z krytyką szeregu polityków PiS w mediach społecznościowych.

– Jeżeli wspólny kandydat, to trzeba by pójść znacznie dalej, a na to – jak sądzę – nikt nie ma ochoty. Mam na myśli choćby klub w Sejmie i wybory parlamentarne