Dziś upływa termin rejestracji do żagańskiego Biegu Niepodległości. Chętni mają czas do godziny 20.00 na decyzję udziału w biegu głównym lub dystansów dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy przygotowali na trasie niespodzianki.

To już 11 edycja żagańskiej imprezy. – Zachęcamy do zamanifestowania patriotyzmu, a jednocześnie aktywnego spędzenia czasu i integracji. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku pobijemy frekwencję zeszłorocznego wydarzenia – mówi prezes kompleksu Arena Żagań Łukasz Kudła:

– Trasa będzie wiodła ulicami miasta. Jak co roku biegnącym towarzyszyć będą liczni kibice, bo impreza za każdym razem budzi zainteresowanie – zaznacza organizator:

Dodajmy, że na każdego, kto ukończy bieg czekać będzie pamiątkowy medal oraz kilka gadżetów.