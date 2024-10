W Trzebielu ruszyły zapisy na tegoroczny bieg niepodległości. Ośrodek Kultury i Biblioteka zachęca do sportowego manifestowania patriotyzmu. W ramach wydarzenia zaplanowano bieg główny i mini bieg dla najmłodszych.

Zapisy potrwają do końca października. – Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu oraz zmierzenia się z dystansem i czasem. Ale tu chodzi o coś więcej. Wiedzą tym wszyscy, którzy już z nami pobiegli. Zachęcamy więc do zapisów – mówi dyrektorka ośrodka Joanna Mosiołek:

– Trasa przebiega wokół jeziora Afryka przy ścieżce turystycznej Dawna Kopalnia Babina. Jest więc po drodze co oglądać. Nie ma co więc czekać na decyzję tylko wejść na stronę biegu i dołączyć do nas – podkreśla Joanna Mosiołek:

Dodajmy, że dystans biegu głównego to około 6 kilometrów.