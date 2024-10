Lubuskie będzie mieć swoją brygadę terytorialsów. Do tej pory dwa bataliony w Skwierzynie i Krośnie Odrzańskim podlegały pod Wielkopolskę. Już dziś wiadomo, że nową formacją dowodzić będzie były oficer wojsk specjalnych z Lublińca płk Leszek Giergielewicz, a dowództwo będzie się mieścić w Gorzowie Wielkopolskim. Rekrutacja do służby w formacji wciąż trwa.

Starszy szeregowy Tomasz Kaczmarek jest rekruterem. To m.in z nim można porozmawiać o zasadach związanych ze wstąpieniem do terytorialsów. – Czekamy na kobiety jak i mężczyzn, którzy nie mieli styczności z armią, ale liczymy także na rezerwistów – dodaje.

Jak mówi dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Leszek Giergielewicz chętnych do służby nie brakuje. – Motywacja by wstąpić w szeregi armii jest różna, to z jednej strony sytuacja geopolityczna, a z drugiej chęć niesienia pomocy w sytuacji kryzysowej – dodaje.

W Lubuskiem działają Wojskowe Centra Rekrutacji. Tutaj także można otrzymać informacje dotyczące służby w armii.

Kandydat na terytorialsa musi odbyć 16-dniowe szkolenie, a następnie złożyć przysięgę wojskową. Później raz w miesiącu, przez weekend, żołnierz będzie się uczył wojskowego fachu. Cały cykl szkoleniowy zakończy po trzech latach.

– Za każdy dzień służby otrzyma wynagrodzenie – dodaje starszy szeregowy Tomasz Kaczmarek.

15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej ma liczyć około tysiąca żołnierzy. Uroczyste przekazanie dowodzenia zaplanowano na 24 listopada w Gorzowie.

Posłuchaj więcej: