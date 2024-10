Funkcjonariusze ze słubickiej komendy powiatowej w czasie wolnym od służby zatrzymali mężczyznę poszukiwanego kilkoma listami gończymi. 39-latek trafił do aresztu – poinformowała w środę (2 października) st. asp. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Do ujęcia 39-latka doszło kilka dni temu w granicznych Słubicach. Będący po służbie dwaj funkcjonariusze z tamtejszej komendy zauważyli go na jednej z ulic i od razu przystąpili do działania. Zatrzymali mężczyznę i wezwali patrol, który zabrał go do aresztu. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki.

Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Słubicach w celu odbycia kary 11 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.

– Dzięki spostrzegawczości i zdecydowanemu działaniu mundurowych będących po służbie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i nie uniknie odpowiedzialności za dwoje występki

– dodała st. asp. Murmyło.