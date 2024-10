2 tys. zł mandatu, 14 punktów karnych i zatrzymane na trzy miesiące prawo jazdy – to konsekwencje dla 62-latka, którego przyłapali policjanci ze Strzelec Krajeńskich na jeździe z prędkością 115 km/h w terenie zabudowanym – poinformował w środę (2 października) st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Kraj.

– Niestety, to nieodosobniony przypadek. Nadal wielu kierowców, i to jak widać już doświadczonych, łamie przepisy i jeździ zbyt szybko. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków