Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał ponad 250 tysięcy złotych na kontynuację projektu pod nazwą „Rehabilitacja 25 Plus”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Programem objętych jest 9 osób. To absolwenci placówki. – Dla tych młodych ludzi jest to wielka pomoc. Prowadzimy z nimi między innymi zajęcia z gospodarstwa domowego, rozwijania zainteresowań i inne treningi przysposabiające ich do samodzielności – mówi Agnieszka Misik koordynator projektu:

– Projekt daje szansę tym osobom wyjść z domu. Staramy się organizować również warsztaty związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie i radzenia sobie na co dzień na przykłąd podczas zakupów – zaznacza koordynatorka z ośrodka:

Dodajmy, że w stosunku do zeszłego roku PFRON przeznaczył o 200 złotych więcej na miesiąc na jednego beneficjenta.