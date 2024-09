Polski rolnik wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa; proszę ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego o fundusze dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi – powiedział w niedzielę (15 września) prezydent Andrzej Duda podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

W niedzielę (15 września) prezydent wraz ze swoją małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w Dożynkach Prezydenckich. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie, po której odbył się Ceremoniał Dożynkowy na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Podczas uroczystości Duda podziękował wszystkim obecnym, a przede wszystkim rolnikom i grupom wieńcowym z trzech województw: opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego, gdzie mieszkańcy walczą obecnie z powodzią. Zaapelował też do ministra Siekierskiego obecnego na wydarzeniu o zorganizowanie funduszy dla rolników, których dotknęła klęska żywiołowa.

– Polski rolnik wymaga wszechstronnej opieki państwa. Musi się znaleźć dla niego wsparcie, bezpieczeństwo i pewność tego, że będzie się mógł odbudować, co wymaga specjalnych nakładów

– podkreślił.

Prezydent dodał, że przed uroczystością rozmawiał z komendantem głównym PSP nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, który przekazał aktualną informację na temat sytuacji powodziowej w południowej części Polski.

– Dziś walczy z żywiołem 33 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także ochotników, po to, by uratować mienie, życie i wszystko, co tak niezwykle cenne dla naszej codzienności

– powiedział.

Duda zauważył, że wśród strażaków ochotników są również polscy rolnicy.

– To wspaniała działalność społeczna, sąsiedzka, którą na co dzień sobie ofiarujecie i w ramach której niesiecie sobie pomoc

– ocenił.

W tegorocznych Dożynkach Prezydenckich uczestniczyli m.in. komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

W przeddzień głównych uroczystości odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. O nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej walczyło 14 wieńców; statuetkę zdobyła grupa wieńcowa ze wsi Lubiejki w woj. podlaskim. Ogłoszono także laureatów Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Sytuacja powodziowa na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska jest krytyczna. Kilkadziesiąt rzek przekroczyło stan alarmowy. Trwają ewakuacje mieszkańców niektórych zagrożonych miejscowości. Premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej po odprawie ze służbami w Kłodzku (woj. dolnośląskie), że do walki z powodzią mobilizowane są śmigłowce, a do Wrocławia dociera pierwszy Black Hawk. Dodał, że do dyspozycji będą także śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Mamy nadzieję, że nie będzie takich potrzeb, ale rzeczywiście chcemy być przygotowani także na taką ewentualność

– powiedział.