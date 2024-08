Miło nam poinformować, że skład Komisji Oscarowej został zaakceptowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, a tym samym może zostać podany do publicznej wiadomości – poinformowano w piątek (23 sierpnia) na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

– Przedstawiamy skład Komisji Oscarowej, która pod przewodnictwem Pawła Pawlikowskiego wyłoni polskiego kandydata do 97. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy: Ewa Braun, Sławomir Idziak, Krystyna Janda, Tomasz Kolankiewicz, Artur Liebhart, Marcin Masecki, Paweł Pawlikowski (Przewodniczący Komisji Oscarowej), Karolina Rozwód, Joanna Szymańska, Grażyna Torbicka, Olga Wysocka i Tomasz Ziętek

– napisano na stronie PISF-u.

Poinformowano, że skład Komisji Oscarowej został zaakceptowany przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Hannę Wróblewską na wniosek dyrektor PISF Karoliny Rozwód.

Polski Instytut Sztuki Filmowej dodał, że „informacje dotyczące terminu obrad oraz konferencji prasowej, na której zostanie ogłoszony polski kandydat do Oscara, zostaną podane w późniejszym terminie”. Wybór filmu – kandydata odbywa się większością głosów. W razie ich równej liczby decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji. Zgodnie z regulaminem PISF zobowiązany jest dokonać oficjalnego zgłoszenia polskiego kandydata do Oscara do środy 2 października.

97. ceremonię wręczenia Oscarów zaplanowano na noc z 2 na 3 marca 2025 r.