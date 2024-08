Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczął nabór filmów na polskiego kandydata do 97. edycji Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

Polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy wyłonią członkowie Komisji Oscarowej, którzy wybierani są m.in. spośród polskich przedstawicieli zawodów filmowych oraz zgodnie z wymogami Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. Jej skład na wniosek dyrektora PISF Karoliny Rozwód zatwierdza ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

Wybór filmu-kandydata odbywa się większością głosów. W przypadku ich równej liczby decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.

– zaznaczono w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 23 sierpnia 2024 roku do godz. 15.

Skład Komisji Oscarowej nie jest jeszcze znany. Jak powiedziała w wywiadzie dla PAP szefowa PISF-u Karolina Rozwód:

– Zaprosiliśmy do niej ludzi niezależnych w poglądach. To będzie grono kilkunastu osób. Zależało mi na tym, by w stosunku do lat poprzednich liczbę ekspertów typujących polskiego kandydata do Oscara poszerzyć i bardziej zróżnicować w kontekście obszarów, którymi zajmują się zawodowo, a nawet ich wieku. Mam nadzieję, że moją opinię podzieli ministra kultury i dziedzictwa narodowego, która musi zaakceptować tę listę. Kiedy to nastąpi, ogłosimy nabór filmów i podamy skład komisji.