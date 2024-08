Jednym z ustaleń wczorajszego spotkania liderów koalicji są regularne spotkania ministrów – po jednym z każdego ugrupowania koalicji – przekazał marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dodał, że w spotkaniach zespołu poświęconych budżetowi będą zapewne uczestniczyć także liderzy.

Na piątkowej (23 sierpnia) konferencji prasowej Hołownia odniósł się do spotkania liderów koalicji rządzącej – czyli KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 – które odbyło się w czwartek wieczorem. Zaznaczył, że spotkanie to służyło głównie usprawnieniu prac koalicji, planowaniu budżetu i ustaleniu, co chcą powiedzieć Polakom w rocznicę wyborów parlamentarnych, która przypada 15 października.

Poinformował też, że jednym z ustaleń czwartkowego spotkania są regularne, cotygodniowe spotkania ministrów „po jednym z każdego ugrupowania koalicyjnego”.

– Będą przerabiać te rzeczy, który są na bieżąco najważniejsze, najpilniejsze – tak, żeby nie wszystko musiało być załatwiane na poziomie liderów, tylko te rzeczywiście strategiczne decyzji i osiowe kwestie

– powiedział Hołownia.

Dopytywany przez dziennikarzy o skład roboczego zespołu, powiedział, że – jego zdaniem – w spotkaniach powinny brać udział zawsze ci sami członkowie rządu.

– Myślę, że jest tyle spraw między nami w całym sektorze państwa, że potrzebna jest taka grupa na poziomie ministrów – po jednym z każdego ugrupowania – którzy będą się regularnie spotykać

– stwierdził.

W ocenie marszałka Sejmu, spotkania przedstawicieli ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej są „zawsze dobre” i przebiegają w pozytywnej atmosferze.

– My się borykamy z pewnym kłopotem natury komunikacyjnej, bo relacje w koalicji naprawdę nie są złe, jak na tak różnorodną koalicję

– zapewnił.

Dodał, od poniedziałku (26 sierpnia) ruszają prace nad budżetem i wypada zakładać, że w przyszłym tygodniu pierwszy kształt projektu ustawy budżetowej powinien trafić do Rady Dialogu Społecznego.

– Ona w ciągu najbliższych dni musi trafić do Rady Dialogu Społecznego, potem wróci jeszcze raz do rządu. Zastanawialiśmy się, jak sprawić, żeby ten proces szedł gładko

– powiedział Hołownia.

Dodał, że najprawdopodobniej w przyszłych spotkaniach ws. planowanego budżetu – oprócz poszczególnych członków rządu – brać udział będą liderzy poszczególnych ugrupowań koalicyjnych.

– Po to, żeby po pierwsze nadać temu odpowiednią wagę, a po drugie żeby rozstrzygać te kwestie, które muszą być rozstrzygnięte i nie mogą już dłużej czekać, na takim poziomie, na którym można wziąć pełną odpowiedzialność polityczną

– podkreślił.

Hołownia zaznaczył, że przygotowanie przyszłorocznego budżetu państwa „to najważniejsza procedura, jaka czeka nas w tym roku”. Dodał, że rządzący mają do czynienia z bardzo dużym deficytem – jak stwierdził – w dużym stopniu odziedziczonym po poprzednim rządzie.

– Każdą złotówkę trzeba więc oglądać z pięciu stron – stwierdził. Polityk ocenił też, że prace nad budżetem ruszają w tym roku bardzo wcześnie. – Tego rodzaju spotkania odbywały się zazwyczaj (…) tygodnie później

– oświadczył.

Pytany czy na czwartkowym spotkaniu poruszano też drażliwe dla koalicji punkty programowe: składki zdrowotnej czy związków partnerskich, Hołownia odpowiedział, że jeśli chodzi o składkę zdrowotną, rozmowy w rządzie są „naprawdę obiecujące”. Wyraził nadzieję, że już niedługo nie będzie składki zdrowotnej od środków trwałych, a między innymi mikroprzedsiębiorcy, którzy w jego ocenie „najbardziej dostali po kieszeni tak zwaną składką zdrowotną”, odczują ulgę.

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie – mówił Hołownia – są dwie kategorie spraw: te, które rodzą koszty budżetowe – w sprawie których od poniedziałku będzie trwało planowanie związane z budżetem, i te, które dotyczą kwestii światopoglądowych – jak związki partnerskie i Fundusz Kościelny. Podkreślił, że także w tych sprawach koalicjanci mieli w czwartek „bardzo dobre, wyprowadzające ku rozwiązaniom dyskusje”.

