Na polecenie ministra nauki Dariusza Wieczorka wszczęto audyt wykorzystania transportu służbowego oraz służbowych kart płatniczych w instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz – poinformowało w czwartek (22 sierpnia) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na platformie X.

To pokłosie sprawy dotyczącej Bartłomieja Ciążyńskiego (Lewica). W środę podał się on do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości po tym, jak media ujawniły, że podczas prywatnych wakacji korzystał ze służbowego samochodu i tankował go, płacąc służbową kartą. Premier Donald Tusk przyjął dymisję.

Portal wp.pl poinformował, że auto i karta należą do Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) wchodzącego w skład ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie Ciążyński pracował przed objęciem funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W czwartkowym (22 sierpnia) wpisie resort nauki poinformował, że Ciążyński złożył też rezygnację z funkcji pełnionej w Łukasiewicz-PORT, czyli zastępcy dyrektora ds. komercjalizacji.

Jak podawały media, Ciążyński został zatrudniony w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii w maju 2024 r., gdzie otrzymał służbowy samochód i kartę paliwową. Na początku lipca zawnioskował o urlop wypoczynkowy w dniach 15-31 lipca, a po nominacji na wiceministra sprawiedliwości (5 lipca) złożył wniosek o urlop bezpłatny aż do 1 grudnia 2027 r., który został zaakceptowany.

– Nie miałem wiedzy, że nie mogę tak uczynić

– powiedział w środę Ciążyński.

Dodał, że środki, które wydał na tankowanie, „zwrócił na konto”, i przeprosił „za zaistniałą sytuację”.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała w środę w komunikacie, że prowadzi w sprawie byłego już wiceministra sprawiedliwości postępowanie sprawdzające „dotyczące przekroczenia uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.