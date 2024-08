W piątek rozpoczynają się coroczne Dni Żar. Miasto już przygotowuje się to tego, aby była to bezpieczna impreza. W części miasta wprowadzone już zostały zmiany dotyczące ruchu pojazdów. Organizatorzy proszą o stosowanie się do znaków drogowych.

Trzydniowe wydarzenia w Żarach odbędą się głównie w rejonie parku przy ulicy Jana Pawła II. – W trosce o to, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie właśnie ta droga i część przyległych arterii zostaną wyłączone z ruchu – mówi dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek:

– Prosimy o rozwagę i ostrożność zarówno pieszych, jak i kierowców przejeżdżającymi sąsiednimi ulicami. Bawmy się bezpiecznie – zaznacza Łukasz Matyjasek:

Dodajmy, że szczegółowe mapki ze zmianami organizacji ruchu znaleźć można w mediach społecznościowych Żarskiego Domu Kultury.