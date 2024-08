Trwa remont kolejnej świetlicy wiejskiej na terenie gminy Lubsko. Po robotach w Białkowie tym razem modernizacją objęty został obiekt w Tucholi Żarskiej. Prace w całości finansowane są z budżetu gminy.

Do tej pory wykonano nowe tynki i położone panele podłogowe. – Zakres wykonywanych napraw jest szeroki. Już widać jak zmieniło się to miejsce. To ostatnie prace wewnątrz – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Jeszcze przed zimą chcemy docieplić kotłownię. Następne etapy prac oczywiście nastąpią – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że na ten etap modernizacji świetlicy w Tucholi Żarskiej gmina przeznaczyła około 150 tysięcy złotych.