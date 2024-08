Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) w 2024 r. przyjął do służby 45 kandydatów i nadal ma 50 mundurowych etatów do obsadzenia – poinformował we wtorek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

– Aby wstąpić w nasze szeregi, trzeba mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie i nie być karanym sądownie. Wiek kandydata i doświadczenie nie grają roli. Kandydat na funkcjonariusza zostanie kompleksowo przeszkolony do pełnienia służby

– powiedział rzecznik.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od weryfikacji złożonych dokumentów i wstępnej rozmowy. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne. Potem przychodzi czas na testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego oraz egzamin ze sprawności fizycznej.

Po końcowej rozmowie kwalifikacyjnej i pozytywnym zaliczeniu testów adepci przechodzą badania, a na ich podstawie komisja lekarska ustala ich zdolność do służby. Po zakończonej etapu rekrutacji kandydatów czeka szkolenie w ośrodkach szkolenia SG lub w Wyższej Szkole SG.

Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie zarobki nowego funkcjonariusza mogą wynosić nawet ponad 6 tys. zł netto. Do tego może on liczyć na dodatki mieszkaniowe, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Do tego funkcjonariuszowi SG przysługuje tzw. mundurówka, 13-ta pensja oraz dofinansowanie do wypoczynku.

– Służba w Straży Granicznej to także możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego i możliwość wyboru odpowiednich dla siebie specjalizacji w służbie takich jak m.in.: kontrola ruchu granicznego, wykrywanie przestępstw czy działania specjalne

– dodał por. SG Biskupik.

Nadodrzański Oddział SG obejmuje zasięgiem działania trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Funkcjonariusze SG uczestniczą także w misjach zagranicznych.

Chętni do służby w tym oddziale SG mogą składać dokumenty w placówkach najbliższych ich miejsca zamieszkania, tj.: w Gorzowie Wlkp. Świecku, Tuplicach, Zielonej Górze-Babimoście, Kłodzku, Legnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Wrocławiu-Strachowicach, Kaliszu i w Poznaniu-Ławicy.

Wszystkie informacje na temat wymagań i etapów rekrutacji znajdują się pod linkiem >>nadodrzanski.strazgraniczna.pl<<.