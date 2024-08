– Bardzo chcielibyśmy złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie, chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do oddania. Ale efektem końcowym pracy ministrów, którzy to porozumienie podpisują, ma być zestaw propozycji, który uniemożliwi w przyszłości nadużywania władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów

– Ten mechanizm jest najbardziej niepokojący, ponieważ ma bezpośredni wpływ na to, co w Polsce mogło się dziać czy będzie się działo przez najbliższe lata – dodał. – PiS byl tu bardzo kreatywny

– Zawiadomienia będą składane do odpowiednich organów, w tym do prokuratury sukcesywnie

– Kwota nieprawidłowości, to, o czym już wiemy, mamy udokumentowane, to jest kwota 3,2 mld zł. To są już te pieniądze, które są już bardzo dokładnie opisane i będziemy skutecznie domagać się zwrotu tych środków

Premier poinformował również, że do tej pory złożono ponad 60 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury , rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz CBA.

Działania Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są w 90 jednostkach, postępowania dotyczą 100 mld zł; kwota do zwrotu na ten moment to ponad 5 mld zł – przekazał w piątek premier Donald Tusk, mówiąc o odzyskiwaniu mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem.

Premier Tusk poinformował podczas konferencji prasowej, że do tej pory, w sprawie rozliczeń poprzedniej władzy, postawiono zarzuty 62 osobom, a do prokuratury skierowano 149 zawiadomień .

Według premiera najbardziej rzuca się w oczy przemyślana strategia wykorzystywania środków resortowych lub przepływających z resortów do fundacji kierowanych przez polityków lub ich bliskich. Zdaniem Tuska „PiS było tutaj bardzo kreatywne”; miały one służyć np. promocji i organizacji pikników rodzinnych.

Zaznaczył, że dotyczyło to mediów ściśle związanych z partią rządzącą, mimo że żadne obiektywne kryteria nie uzasadniały, aby właśnie do tych mediów trafiały pieniądze.

– Gminy się zgłaszały, ale jeśli nie były to gminy, w których kandydowali ministrowie, to bez żadnego powodu spadały na koniec kolejki

– O ile w 2020 roku dysponowano tymi środkami umiarkowanie, chociaż to był rok pandemii jeszcze i wydawałoby się, że jest wiele powodów, dla których być może te wydatki były uzasadnione, to było 22 milionów złotych, a w roku wyborczym to było 265 milionów złotych

Kolejny mechanizm, o którym mówił szef rządu, to kupowanie hoteli przez instytucje rządowe lub podległe im jednostki od osób prywatnych bez żadnego wyraźnego przeznaczenia. „Ktoś wpadł na taki pomysł, żeby uznać, że hotel może być sposobem wyprowadzania pieniędzy albo marnowania pieniędzy i to na dość dużą skalę. Nawet krakowski oddział Muzeum Narodowego stał się częścią tego procederu. Badamy dzisiaj te przypadki” – zaznaczył Tusk.

– Nawet mi do głowy nie przyszło, by efektem pracy tej komisji był np. zakaz kandydowania Jarosława Kaczyńskiego do parlamentu

Jak mówił, wiele czasu kosztowało „stwierdzenie bezpieczeństwa pracy komisji”, a więc zbadanie, czy każdy zaproponowany do jej składu członek może mieć dostęp do klauzulowanych materiałów i dokumentacji.

Jak poinformował, w dyspozycji rządu są mejle sześciu urzędników, którzy zostali zatrudnieni przez Szczuckiego i byli zaangażowani w jego kampanię. Kandydował on do Sejmu z listy PiS i uzyskał mandat. Materiały te były systemowo kopiowane z ich służbowych komputerów.

Tusk na piątkowej (9 sierpnia) konferencji prasowej ocenił, że to, co się działo „pod nosem” b. premiera Mateusza Morawieckiego na rzecz Krzysztofa Szczuckiego, czyli prezesa RCL w latach 2020-2023, jest najbardziej uderzającym przykładem procederu wykorzystywania urzędu w celach kampanii.

– Dzisiaj intuicja coś mi mówi, że polskie medale będą jednymi z najdroższych na świecie. Ilość pieniędzy, jakie poszły z publicznych i spółkowych funduszy, jak to przełożymy na ilość medali, coś mi tu na pewno nie gra, nie składa się. Warto będzie to zbadać

Premier w czasie konferencji został zapytany m.in. o to, czy rząd ma pomysł na reformy i wsparcie polskiego sportu. W odpowiedzi Tusk zastrzegł, że „przyzwoitość i zdrowy rozsądek każą poczekać z oceną polskiej reprezentacji do poniedziałku czy wtorku” (11 sierpnia zakończą się Igrzyska Olimpijskie – PAP).

13. Szczucki (PiS): zarzuty wobec RCL z lat 2020-2023 są bezpodstawne

Były szef Rządowego Centrum Legislacji, poseł PiS Krzysztof Szczucki uważa, że wszystkie zarzuty wobec RCL z lat 2020-2023, sformułowane na piątkowej konferencji premiera Donalda Tuska, są bezpodstawne. Konferencję szefa rządu nazwał kolejnym odcinkiem serialu „Odbieranie subwencji PiS”.

– Nie chcę tutaj epatować sensacjami, ale tak się złożyło, że pracujący ludzie dla pana ministra Szczuckiego, którzy udawali urzędników pracujących na rzecz rządowej legislacji, co prawda skasowali mejle i wymianę informacji pomiędzy sobą w komputerach, ale zapomnieli, że w tych komputerach jak w całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w resortach są tzw. backupy

– tłumaczył premier.

– Niech się Pan Donald Tusk zdecyduje. Albo pracownicy się logowali i wtedy korzystali z poczty służbowej, albo się nie logowali. Te twierdzenia są ze sobą wzajemnie sprzeczne

– napisał w piątek (9 sierpnia) Szczucki na platformie X, odnosząc się do konferencji prasowej szefa rządu.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Niech się Pan @donaldtusk zdecyduje. Albo pracownicy się logowali i wtedy korzystali z poczty służbowej albo się nie logowali. Te twierdzenia są ze sobą wzajemnie sprzeczne. Wszystkie formułowane zarzuty wobec RCL z lat 2020-2023 są bezpodstawne. To kolejny odcinek serialu:… — Krzysztof Szczucki (@KrzSzczucki) August 9, 2024

Według posła PiS wszystkie formułowane zarzuty wobec RCL z lat 2020-2023 są bezpodstawne.

– To kolejny odcinek serialu: Odbieranie subwencji @pisorgpl

– ocenił.

Szczucki kierował RCL za czasów rządów PiS, od września 2020 r. do listopada 2023 r. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. zdobył mandat poselski, startując z list PiS.

Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła jeszcze decyzji ws. sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. – odroczyła posiedzenie w tej kwestii do 29 sierpnia. Uzasadniano, że po otrzymaniu obszernej dokumentacji m.in. z KPRM, PKW zwróciła się do dwóch państwowych instytucji: Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, by wyjaśnić wątpliwości wynikające z pism, które wpłynęły w ostatnim czasie. Nieprawidłowości, do których miało tam dochodzić, zostały opisane w piśmie KPRM do PKW z 26 lipca tego roku.

W przypadku RCL chodzi o zatrudnienie sześciu osób, które miały nie świadczyć żadnej pracy, a jedynie prowadzić kampanię wyborczą do Sejmu ówczesnego szefa RCL Krzysztofa Szczuckiego. Jak informowała PAP prezes RCL Joanna Knapińska, poza jedną z nich wszystkie zostały zatrudnione w latach 2022-2023 r., a ich umowy o pracę zostały rozwiązane krótko po wyborach z 15 października.

Konsekwencją ewentualnego odrzucenia sprawozdania finansowego mogłaby być utrata przez PiS nawet 75 proc. z blisko 26-milionowej subwencji i do 75 proc. dotacji za każdy uzyskany mandat w parlamencie.