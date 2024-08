Poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski skierował do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wniosek o wygaszenie mandatu senatora Adamowi Bodnarowi. Argumenty we wniosku nie są zasadne; zasada niepołączalności stanowiska prokuratora i mandatu senatora nie dotyczy Prokuratora Generalnego – podkreśliła rzecznik PG prok. Anna Adamiak, komentując wniosek Marcina Romanowskiego o wygaszenie mandatu Bodnarowi.

W czwartek (8 sierpnia) mec. Bartosz Lewandowski – obrońca polityka Suwerennej Polski, posła klubu PiS Marcina Romanowskiego, któremu prokuratura zarzuca m.in. ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości – poinformował, że w imieniu swojego klienta skierował do marszałkini Senatu wniosek o wygaszenie mandatu Bodnara jako senatora. W ocenie adwokata i posła, Bodnar naruszył konstytucję, ponieważ jako Prokurator Generalny podjął decyzję w postępowaniu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a tymczasem zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej senator nie może łączyć mandatu z wykonywaniem funkcji prokuratora.

Jak ocenił, Prokurator Generalny może podejmować w toku spraw prowadzonych w podległych mu prokuraturach wyłącznie czynności przyznane mu w przepisach, np. zgodnie z Kodeksem postępowania karnego może wnieść kasację do SN od prawomocnego orzeczenia.

– podkreślił adwokat, zwracając uwagę, że ustawodawca wyraźnie oddzielił funkcję Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego jako polityka od Prokuratora Krajowego, będącego czynnym prokuratorem i mającym prawo podejmowania stosownych czynności procesowych z własnej inicjatywy, jak również na skutek ich przekazania czy przejęcia.

– podsumował Lewandowski.

W reakcji na te informacje prok. Adamiak przekazała w oświadczeniu dla PAP, że „podniesione we wniosku M. Romanowskiego o wygaszenie mandatu senatora Prokuratora Generalnego Adama Bodnara argumenty nie są zasadne i nie wskazują na wystąpienie okoliczności takie wygaszenie uzasadniające”.

– Określona w art. 103 ust 2 Konstytucji RP zasada niepołączalności stanowiska prokuratora i wykonywania mandatu posła nie odnosi się do Prokuratora Generalnego. Nie jest on prokuratorem powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, bowiem zakres spełnienia wymogów do objęcia funkcji PG jest ograniczony do zakresu wymogów koniecznych do powołania na stanowisko prokuratora. PG nie jest powoływany na stanowisko prokuratora, jego akt nominacyjny łączy się z powołaniem do Rady Ministrów