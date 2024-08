Zbliża się czas bocianich sejmików. Na polach i łąkach coraz częściej można zauważyć większe stada bocianie. Kalendarz bocianich zwyczajów w tym roku nieco przyspieszył. Młode osiągnęły już gotowość do lotu.

Trwają ostatnie zbiory plonów. Korzystają z tego ptaki chcące się dożywić przed podróżą do Afryki. Niebawem pożegnamy więc naszych skrzydlatych ulubieńców. – Niestety taki widok to niechybny zwiastun dobiegającego końca lata. Przyjdzie nam czekać na ich powrót aż do marca – zaznacza żagański nadleśniczy Michał Szczepaniak. – Nie wszystkie dotrą na miejsce. Wciąż nad afrykańskim niebem modne jest strzelanie do bocianów. Budujące jest to, że kiedy ponownie pojawią się u nas, w gniazdach pojawią się młode osobniki – zaznacza leśnik z Żagania: