Lubuskie jeziora wysychają. Widać to szczególnie w akwenach powiatu międzyrzeckiego, a już klinicznym przykładem jest jezioro Głębokie. Ostatnio władze powiatu międzyrzeckiego rozmawiały o tej sytuacji z dyrekcją oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie.

– Prób ratowania naszych jezior jest wiele, ale działania, które trzeba podjąć obejmują wiele podmiotów. KOWR jest jednym z nich, stąd nasze konsultacje – mówi Zbigniew Zaborowski, starosta międzyrzecki.

Specjaliści z KOWR i starostwa powiatowego w Międzyrzeczu są zgodni, że susza hydrologiczna jest zjawiskiem ogólnopolskim, choć w naszym regionie jest ostatnio bardzo zauważalna.