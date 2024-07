Czysta woda, strzeżone kąpielisko, nowe molo, nowy parking na 60 miejsc dla samochodów i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia to wszystko z myślą o wyższej jakości wypoczynku w samorządowym ośrodku nad Jeziorem Lgińsko. To akwen, nad którym wolny czas spędzają przede wszystkim mieszkańcy gminy Wschowa, ale nie tylko. Są także turyści z Dolnego Śląska i Wielkopolski. Wszyscy są zadowoleni.

W sierpniu ośrodek planuje organizację pikniku rodzinnego, to w najbliższą sobotę, a później koncertu rockowego. W czasie wakacji ze Wschowy do Lginia i z powrotem można dostać się specjalnym autobusem. Kursują dwie pary połączeń, rano i po południu. Bilet w jedną stronę kosztuje 3 złote.