Z początkiem sierpnia Seniorzy z Iłowej wezmą udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów we Włocławku. Grupa aktorów „Teatru oficjalnie bez nazwy” zaprezentuje spektakl pod tytułem „Tragedia grecka”.

Na co dzień spotykają się w Bibliotece Kultury i mają już swoją publiczność. W dorobku również kilka scenicznych spotkań z mieszkańcami lubuskich miejscowości. Jak mówi reżyserka spektaklu i opiekunka seniorów Zuzanna Wdowiak to grupa ludzi z pasją chcących dawać radość innym. Członkowie grupy podkreślają jednym głosem, że próby to dla nich święto, a sam spektakl zwieńczeniem tego dzieła i wspólnej zabawy. – Jesteśmy bardzo zżyci i czerpiemy radość z życia – dodają iłowianie: