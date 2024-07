2. Pełnomocnik Romanowskiego wnioskuje o wyłączenie prokuratorów ze śledztwa

Pełnomocnik Marcina Romanowskiego Bartosz Lewandowski chce wyłączenia ze śledztwa ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości pięciu prokuratorów, a prokuratora krajowego Dariusza Korneluka z rozpoznania wniosków o wyłączenie; wszystkie wnioski Lewandowski argumentuje brakiem bezstronności.

O złożeniu w imieniu zatrzymanego posła sześciu wniosków o wyłączenie prokuratorów Lewandowski poinformował w poniedziałek we wpisie na X (Twitterze).

– W związku z zatrzymaniem posła Marcina Romanowskiego i zamiaru przeprowadzenia z nim czynności procesowych, składam w jego imieniu 6 wniosków o wyłączenie prokuratorów z uwagi na ujawnione okoliczności, które wywołują uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w sprawie

Jak wskazał, pięć z tych wniosków dotyczy prokuratorów wchodzących w skład Zespołu Śledczego nr 2 w Prokuraturze Krajowej. Lewandowski ocenił, że zebrany przez niego w trakcie przygotowania do obrony Romanowskiego materiał wskazuje, że dwóch z tych prokuratorów było „sygnatariuszami publicznych apeli krytycznych wobec działalności poprzedniego kierownictwa Ministra Sprawiedliwości i poprzedniego rządu” – w którego skład wchodził, jako wiceszef MS, Romanowski.

– W stosunku do 3 prokuratorów poprzedni Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydawał decyzje personalne, które były dla nich niekorzystne w roku 2016, zaś prokuratorzy ci zostali natychmiast awansowani osobiście przez Adam Bodnara (oponenta politycznego poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości)

Jeden ze wskazanych we wnioskach Lewandowskiego prokuratorów miał natomiast, według niego, brać udział „w czynności, w trakcie której doszło do siłowego wejścia do domu poprzedniego Ministra Sprawiedliwości pod jego nieobecność, po uprzednim rozwaleniu drzwi i zaklejeniu kamer monitoringu, co rażąco naruszało zasady przeprowadzenia tego rodzaju czynności i było nieproporcjonalne”.

W opinii Lewandowskiego, „wszystkie te okoliczności wskazują na uzasadnione podstawy, że prowadzone przez prokuratorów śledztwo obejmujące przecież swym zakresem czyny mające być rzekomo popełnione przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości i poprzednie kierownictwo nie będzie prowadzone bezstronnie”.

– Dodatkowo składam wniosek o wyłączenie Dariusza Korneluka (prokurator krajowy – przyp. PAP) od rozpoznania wniosków o wyłączenie 5 prokuratorów z uwagi na brak jego bezstronności wynikający nie tylko z licznych wypowiedzi publicznych przesądzających de facto sprawstwo i winę Romanowskiego, ale także z faktu wydania przez Ziobrę decyzji kadrowych, które były przez niego oceniane jako niekorzystne, jak również wobec przynależności do Stowarzyszenia Lex Super Omnia, które zajmowało jednoznacznie krytyczne stanowisko wobec obozu politycznego Marcina Romanowskiego

Jego zdaniem „dodatkowym argumentem jest fakt wadliwości +powołania+ Dariusza Korneluka”.

Pełnomocnik Romanowskiego opublikował również na platformie X inny wpis, w którym przekonywał, że – pomimo uchylenia Romanowskiemu immunitetu przez Sejm – podczas zatrzymania posła „doszło do rażącego naruszenia prawa i pogwałcenia prawa międzynarodowego”. Według Lewandowskiego, Romanowski posiada „drugi immunitet”, a także korzysta z przywileju nietykalności osobistej ze względu na swoje członkostwo w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W jego opinii „w przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze”.

– Immunitet przysługujący Marcinowi Romanowskiemu ma charakter stały i chroni go do zakończenia kadencji

– dodał, powołując się na art. 15 Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r.

Art. 15 Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, na który powołał się Lewandowski, mówi o tym, że: podczas sesji Zgromadzenia Doradczego przedstawiciele w Zgromadzeniu oraz ich zastępcy, niezależnie od tego, czy są członkami parlamentu, korzystają: na terytorium własnego państwa z immunitetów przyznawanych w tym państwie członkom parlamentu; na terytoriach wszystkich innych państw członkowskich z immunitetu od aresztowania i postępowania sądowego.

