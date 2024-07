Uważam, że zarzuty stawiane wobec b. wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego są bezpodstawne; mamy do czynienia ze stanem pełnego bezprawia i próbą rozprawienia się z opozycją – powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w środę o tę sprawę przyznał, że jest zaskoczony zarzutami stawianymi Romanowskiemu.

– powiedział prezes PiS.

Przekonywał, że w Polsce likwidowana jest demokracja, ponieważ „ma być zlikwidowane państwo polskie”.

– powiedział nawiązując do propozycji zmian w Unii Europejskiej.

– Te zarzuty uważam za bezpodstawne. Wedle mojej wiedzy niczego takiego, co by poza zwykłą praktykę polityczną stosowaną w Polsce i na świecie przez najróżniejsze instytucje, w Polsce choćby poprzez samorządy wojewódzkie, które dysponują dużymi pieniędzmi, tutaj nie miało miejsca – powiedział Kaczyński. – Nie zawsze się z takich praktyk trzeba cieszyć, ale one nie mają charakteru przestępczego

– podkreślił.

– Natomiast, co do tych innych zarzutów, to owszem, jak przyjdzie czas w Polsce, a jestem pewien, że przyjdzie, praworządności i demokracji, to wtedy, jeżeli tam w ogóle cokolwiek jest, to to zostanie wyjaśnione. Ale wtedy, bo dzisiaj żadnych warunków do tego nie ma. Sądy są całkowicie upartyjnione