Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek (11 lipca) podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nowy pakiet pomocy wojskowej dla Kijowa, nie podając jego szczegółów. Zełenski dziękował USA za wsparcie i powiedział, że Ukraina chce zorganizować drugi szczyt pokojowy jeszcze w tym roku.

Witając Zełenskiego podczas spotkania dwustronnego na marginesie szczytu NATO, Biden powiedział, że zatwierdził nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy poprzedniej nocy, lecz dodał, że szczegóły zostaną podane później.

Prezydent USA zwrócił uwagę na to, że Ukrainie udało się odeprzeć atak Rosji pod Charkowem i zapewnił, że „Rosja nie zwycięży”.

– Wy zwyciężycie. Będziemy z wami przez cały czas

– zadeklarował.

Zełenski podziękował Ameryce za wsparcie i zapowiedział, że omówi z Bidenem sposób na osiągnięcie „sprawiedliwego pokoju”. Dodał też, że konieczne jest zorganizowanie w tym roku drugiego szczytu pokojowego.

Jak podała w środę agencja Bloomberg, Kijów chce, by szczyt odbył się przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi i by wzięły w nim udział Rosja i Chiny. Zełenski nie odniósł się w czwartek bezpośrednio do tych doniesień.