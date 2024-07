Żarska gmina przypomina o możliwości ubiegania się o stypendia za osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół. Termin składania wniosków mija 15 lipca.

Konieczny warunek, który należy spełnić to wiek i zamieszkanie na terenie gminy lub uczęszczanie do gminnej placówki. – Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców czy trenerów do dostarczania dokumentów – mówi wójt Leszek Mrożek:

– W zeszłym roku nagrodziliśmy ponad dwudziestu uczniów. Warto być aktywnym, uczyć się i brać udział w konkursach czy olimpiadach – zaznacza włodarz gminy:

Więcej szczegółów dotyczących stypendiów znaleźć można na stronie internetowej gminy Żary >>gminazary.pl/<<.