Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zaprasza najmłodszych mieszkańców do spotkań wakacyjnych. Tegoroczne warsztaty odbywać się będą pod hasłem „Dawniej było tak – ciekawe sprawy z przeszłości”. Pierwsze z nich już we wtorek.

Oferta kierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. – Oczywiście zajęcia odbywają się bezpłatnie. Zapraszamy już teraz do dobrej zabawy, a przy tym do poznawania ciekawostek historycznych – mówi dyrektorka muzeum Małgorzata Cegielska:

– Zachęcamy do zapisów, bo ilość miejsc jest ograniczona, a zajęcia będą naprawdę ciekawe – zaznacza Małgorzata Cegielska:

Dodajmy, że dwugodzinne spotkania rozpoczynać się będą od godziny 10.00.