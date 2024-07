Jeśli spędzamy wakacyjne dni z dala od plaż i tropików wcale nie musi on być nudny. Jednym ze sposobów, do których zachęcają amatorzy turystyki krajoznawczej jest spróbowanie swoich sił w questach. Od roku w Iłowej można poznawać historię miasta właśnie poprzez gry terenowe.

Z aplikacją na komórkę czy tradycyjną ulotką można przejść się na spacer po mieście z Winklerem, lub poszukać skarbu w Parku Dworskim. Nie trzeba się do tego zbytnio przygotowywać. Jak mówi miłośniczka gier terenowych i wolontariuszka fundacji Questy – Wyprawy Odkrywców Danuta Holska wystarczy telefon z apką, bądź tradycyjna, papierowa forma i chęci do zabawy. – Oczywiście trzeba uważnie wczytywać się w tekst, bo skrywa on czasem kręte podpowiedzi. To niczym gra w podchody, ale znacznie ciekawsza i pouczająca – podkreśla iłowianka: