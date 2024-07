Państwowa Komisja Wyborcza do 15 lipca podejmie uchwałę, dotyczącą sprawozdań finansowych komitetów wyborczych startujących w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Informacyjna Agencja Radiowa ustaliła, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Państwowa Komisja Wyborcza zajmie stanowisko po tym, jak zostanie jej przedstawiona propozycja uchwały, którą przygotowuje Krajowe Biuro Wyborcze. KBW przeprowadza analizę sprawozdań finansowych złożonych przez komitety wyborcze i partie polityczne, brane są pod uwagę inne dokumenty – w tym zawiadomienia, które wpłynęły do KBW dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Środki Funduszu miały być wykorzystywane na finansowanie kampanii wyborczej polityków Solidarnej Polski – partii wchodzącej w skład komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

Uchwała PKW powinna być podjęta w ciągu dziewięciu miesięcy od wyborów, czyli do 15 lipca. Ale w związku z tym, że jest to poniedziałek, decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych najprawdopodobniej zapadnie do końca przyszłego tygodnia.

W przypadku odrzucenia sprawozdania partia polityczna lub komitet wyborczy mogą złożyć skargę do Sądu Najwyższego.

Konsekwencją odrzucenia sprawozdania jest między innymi zmniejszenie kwoty przysługującej dotacji i zmniejszenie subwencji na działalność statutową partii lub też utrata prawa do subwencji. Jeśli chodzi o rozliczenie kampanii, do których PKW już przyjęła sprawozdania finansowe, nie ma możliwości wznowienia postępowania. To oznacza, że sprawozdania dotyczące wyborów parlamentarnych z 2019 roku nie będą ponownie analizowane.