Na polsko-rosyjskiej granicy uruchomiono w piątek zaporę elektroniczną tzw. perymetrię. System kamer i detektorów ruchu monitoruje granicę na całej jej długości, a obraz oglądany z kamer w czasie rzeczywistym jest analizowany w bazie mieszczącej się w Kętrzynie.

– My zawsze mówimy, że perymetria to są nasze drugie oczy

– powiedziała PAP rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej Anna Michalska i zapewniła, że bariera elektroniczna uruchomiona w piątek to system najnowocześniejszych kamer – zarówno tych pokazujących obraz dzienno-nocny, jak i kamer termowizyjnych. Do tego na całym odcinku granicy zainstalowano kabel detekcyjny.

– zapewniła Michalska.

– Fizycznie nie będąc w tym miejscu (granicy – PAP) i tak wiemy, co tam się dzieje. Perymetria to są kamery termowizyjne, kamery dzienno-nocne plus kable detekcyjne. Urządzenia są najwyższej klasy, to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez samych funkcjonariuszy