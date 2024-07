W miniony weekend na podzamczu Żagańskiego Pałacu Kultury można było się poczuć jak w latach 20’ poprzedniego wieku. Sprawili to miłośnicy mody i motoryzacji sprzed wieku. Wszystko za sprawą plenerowej imprezy pod nazwą „Festiwal historii”.

Zafascynowani tym pięknym okresem minionego stulecia członkowie grupy Retro Lubuskie pozwolili mieszkańcom oraz turystom posmakować także frykasów, które były wówczas serwowane w kawiarniach. Nie lada gratkę stanowiły także piękne samochody, które w tej chwili są cennymi unikatami. Kto zechciał, mógł zajrzeć również do retro garderoby i przymierzyć wyszukane kreacje oraz dodatki do sukien. Miłym dodatkiem dla ucha była także muzyka charakterystyczna dla czasów dwudziestolecia międzywojennego. – Żagań jest pięknym miastem, a takie wydarzenia nawiązują również do dawnej jego świetności. Warto więc je organizować – mówi burmistrz Sławomir Kowal: