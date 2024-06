Biało-czerwoni wywalczyli w sobotę (22 czerwca) w Belgradzie cztery medale pływackich mistrzostw Europy: złoty, dwa srebrne i brązowy. Najcenniejszy zdobyła Adela Piskorska na 100 m stylem grzbietowym.

Dorobek medalowy przedostatniego dnia imprezy, oprócz Piskorskiej, powiększyli bracia bliźniacy Chmielewscy na 200 m stylem motylkowym. Krzysztof zdobył srebrny, a Michał brązowy. Mieszana sztafeta 4×200 m st. dowolnym stanęła na drugim stopniu podium.

21-letnia Piskorska dwa dni wcześniej finiszowała na trzecim miejscu na dystansie o połowę krótszym. Na 100 m od początku narzuciła bardzo szybkie tempo i niezagrożona triumfowała, dodatkowo jako jedyna ze stawki popłynęła poniżej jednej minuty (59,79). Za nią konkurencję ukończyły Irlandka Danielle Hill i Belgijka Roos Vanotterdijk.

Biało-czerwoni na 200 m st. motylkowym zajęli dwa miejsca na podium. Triumfował obrońca tytułu Kristof Milak. Węgier zanotował najgorszy czas reakcji, ale już po pierwszym nawrocie był na prowadzeniu. I tak zostało do mety (1.54,43). Krzysztof Chmielewski cały czas płynął bezpośrednio za nim, ale ostatecznie zajął drugie miejsce, tracąc do mistrza olimpijskiego 0,35 s. Czołową trójkę uzupełnił jego brat-bliźniak Michał, który na półmetku był dopiero piąty. Ostatecznie przypłynął trzeci, o ponad sekundę wolniej od zwycięzcy.

W sztafecie mieszanej 4×200 m st. dowolnym na starcie stanęło tylko pięć ekip. Biało-czerwoni po drugiej zmianie byli nawet na pierwszym miejscu za sprawą bardzo dobrego występu Kamila Sieradzkiego. Potem na czoło wysunęły się Węgierki, a biało-czerwoni o srebrny medal do końca musieli walczyć z Niemcami.

W sobotę w finale na najdłuższym dystansie (1500 m), który przewiduje program mistrzostw konkurencji basenowych, miał wystąpić kraulista niespełna 18-letni Bartosz Kapała. We wrześniu zeszłego roku, na greckiej wyspie Korfu, został pierwszym w historii polskiego pływania mistrzem Europy juniorów na wodach otwartych. Jego konkurencję przeniesiono na ostatni dzień imprezy ze względu na burzę, która zakłóciła zawody.

Czworo biało-czerwonych awansowało do niedzielnych finałów. Udany występ zaliczyła Dominika Sztandera. Rekordzistka Polski z drugim wynikiem awansowała do najlepszej ósemki na 50 m st. klasycznym. Na 100 m st. grzbietowym zaprezentuje się dwójka Polaków. Ksawery Masiuk i Kacper Stokowski odpowiednio z trzecim i czwartym czasem awansowali do finału. Piotr Ludwiczak, poprawiając rekord życiowy (22,08), z siódmym czasem zakwalifikował się na 50 m st. dowolnym.

W poprzednich dniach reprezentacja Polski wywalczyła w stolicy Serbii dziewięć medali. Złoto zdobył Andrzej Rzeszutek w skokach z trampoliny 1-metrowej, druga w tej konkurencji kobiet była Aleksandra Błażowska. Kolejne srebrne krążki wywalczyli Masiuk na 50 m st. grzbietowym, mieszana sztafeta 4×100 m st. dowolnym i męska sztafeta 4×100 m st. dowolnym. Po brąz sięgnęli: Jakub Majerski na 100 m st. motylkowym, Adela Piskorska na 50 m st. grzbietowym, Jan Kałusowski na 200 m st. klasycznym, a także kobieca sztafeta 4×100 m st. dowolnym.

W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni z 13 krążkami (2-6-5) zajmują 12. miejsce. Prowadzą Węgrzy, którzy 26. razy stawali na podium

(10-8-8).

Wyniki sobotnich finałów:

mężczyźni

200 m st. motylkowym

1. Kristof Milak (Węgry) 1.54,43

2. Krzysztof Chmielewski (Polska) 1.54,78

3. Michal Chmielewski (Polska) 1,55,51

50 m st. klasycznym

1. Emre Sakci (Turcja) 26,92

2. Noel de Geus (Niemcy) 26,93

3. Kristian Pitshugin (Izrael) 27,02

kobiety

1. Petra Senanszky (Węgry) 24,56

2. Theodora Drakou (Grecja) 24,59

3. Julie Kepp Jensen (Dania) 24,79

4. Kornelia Fiedkiewicz (Polska) 24,82

200 m st. zmiennym

1. Anastasia Gorbenko (Izrael) 2.09,75

2. Lea Polonsky (Izrael) 2.11,18

3. Barbora Seemanova (Czechy) 2.11,48

100 m st. grzbietowym

1. Adela Piskorska (Polska) 59,79

2. Danielle Hill (Irlandia) 1.00,19

3. Roos Vanotterdijk (Belgia) 1.00,58

4×200 m st. dowolnym (mieszana)

1. Węgry 7.30,11

(Richard Marton, Balazs Hollo, Lilla Minna Abraham, Nikoletta Padar)

2. Polska 7.35,08

(Bartosz Piszczorowicz, Kamil Sieradzki, Wiktoria Guść, Zuzanna Famulok)

3. Niemcy 7.35,56

(Danny Schmidt, Philipp Peschke, Nicole Maier, Leonie Kullmann)