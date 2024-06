Osoby wracające z podróży z krajów spoza UE mogą wwieźć do kraju ograniczoną ilość alkoholu, papierosów i paliwa – informuje KAS w poradniku dla podróżnych. Przypomina, jakie produkty żywnościowe można przywieźć z wycieczki, oraz że wwóz niektórych towarów jest zakazany.

Podróżni przyjeżdżający do Polski spoza krajów Unii Europejskiej mogą w bagażu osobistym wwieźć towary o wartości do 430 euro, jeśli korzystają z transportu lotniczego czy morskiego, albo do 300 euro, jeśli korzystają z innych form transportu – np. z kolei czy samochodu – informuje Krajowa Administracja Skarbowa w specjalnym poradniku dla podróżnych. Limit ten nie obejmuje produktów leczniczych, paliw w baku czy w kanistrze oraz wyrobów tytoniowych i alkoholi.

W przypadku wyrobów tytoniowych osoba, która ukończyła 17 lat, może wwieźć maksymalnie 200 sztuk papierów albo 100 sztuk cygaretek o wadze nie większej niż 3 gr albo do 50 sztuk cygar czy maksymalnie 250 gr tytoniu do palenia, o ile wwóz następuje droga morską lub lotniczą. Jeśli ktoś podróżuje w inny sposób, to limity maksymalne wynoszą 40 sztuk papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 cygar i 50 gramów tytoniu do palenia.

KAS informuje, że można wwozić różne rodzaje wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych z poszczególnych norm nie przekroczy 100 proc. I tak np. podróżny przybywający do kraju samolotem może wwieźć 100 sztuk papierosów – co stanowi 50 proc. limitu – oraz 25 cygar – co też stanowi 50 proc. limitu. Tym samym suma wartości procentowych obu norm wynosi 100 proc.

Limity dotyczą także wyrobów alkoholowych. Do Polski można wwieźć maksymalnie 1 litr napojów powstałych w wyniku destylacji oraz wyrobów spirytusowych o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc. To jednolitrowe ograniczenie obejmuje też alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 proc. W przypadku alkoholi oraz napojów alkoholowych o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. limit wynosi 2 litry, w przypadku win niemusujących – 4 litry, a w przypadku piwa – 16 litrów.

W przypadku alkoholi obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku wyrobów tytoniowych – można wwozić różne napoje alkoholowe pod warunkiem, że będą one w takiej objętości, aby suma procentowa poszczególnych limitów nie była większa niż 100. Ta zasada nie obejmuje wina i piwa. Jak informuje KAS w poradniku, maksymalnie można przywieźć 0,5 litra wódki (0,5 litra wódki stanowi 1/2 normy dla mocnych alkoholi) i 1 litr likieru o mocy do 22 proc. (1 litr likieru stanowi 1/2 normy dla słabszych alkoholi) oraz 4 litry wina i 16 litrów piwa.

Nieco inaczej wyglądają limity dla osób, które mają miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub są pracownikami zatrudnionymi w strefie nadgranicznej lub wchodzą w skład załogi statku, samolotu czy np. pociągu – czyli członkami załogi środków transportu, które służą do podróży do kraju. W ich przypadku limit dla mocnych napojów alkoholowych wynosi 0,5 litra, limit alkoholi o mocy poniżej 22 proc. – też 0,5 litra. Poza tym mogą oni wwieźć także 0,5 lita wina niemusującego oraz do 2 litrów piwa.

Powyższe limity – zarówno co do wartości towarów w bagażu osobistym, jak i ilości wyrobów tytoniowych oraz objętości alkoholu – dotyczą zwolnienia z należności celnych. Takie same limity tych towarów, alkoholi itd. są objęte zwolnieniem z VAT

Podobnie jest w przypadku zwolnienia z akcyzy. Tu w większości przypadków limity są identyczne zarówno dla przyjeżdżających drogą morską i lotniczą, jak i przemieszczających się lądowymi środkami transportu. Różnica polega na tym, że z akcyzy zwolnione są także płyny do papierosów elektronicznych do objętości 50 mililitrów oraz wyroby nowatorskie o wadze do 0,04 kilograma, jeśli są wwożone drogą lotniczą czy morską. Zwolnienie w przypadku wwozu drogą lądową obejmuje do 10 ml płynu do papierosów elektronicznych oraz do 0,008 kg wyrobów nowatorskich.

Dodatkowo, w przypadku zwolnienia z akcyzy stosuje się tę samą zasadę, że można wwozić różne rodzaje wyrobów tytoniowych, o ile procentowy udział w poszczególnych limitach nie przekracza 100 proc. Zasadę tę stosuje się oddzielnie do papierosów, cygaretek, cygar i tytoniu do palenia, a oddzielnie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Z akcyzy zwolnione są także paliwa silnikowe – napisała KAS w swoim poradniku. Zwolnienie obejmuje jednak wyłącznie paliwo przewożone w standardowych zbiornikach aut – maksymalnie do 600 litrów na pojazd – oraz w kanistrach, czyli do 10 litrów na pojazd.

KAS przypomniała, że każdy ma obowiązek zgłaszać na piśmie organom celnym czy organom Straży Granicznej przywóz do kraju czy wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość. Zgłaszać trzeba także wwóz lub wywóz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro. Dotyczy to wyłącznie wwozu (oraz wywozu) z krajów trzecich, nienależących do obszaru Schengen.

KAS wskazała także na inne ograniczenia dotyczące wwozu m.in. żywności. Do Polski można wwozić bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej pięć gatunków owoców – banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Także żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu. Podróżni nie mogą przywozić do kraju natomiast żywności pochodzenia zwierzęcego – np. wyrobów mięsnych czy zawierające mleko. Dopuszczalny jest przywóz z zagranicy przez podróżnego produktu leczniczego na własne potrzeby, w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań.