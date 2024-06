Polska kobieca sztafeta 4×100 m st. dowolnym w składzie: Kornelia Fiedkiewicz, Zuzanna Famulok, Wiktoria Guść i Aleksandra Polańska zdobyła w Belgradzie brązowy medal pływackich mistrzostw Europy. Triumfowały Węgierki, a drugie były Dunki.

Zwyciężczynie uzyskały czas 3.36,77. Dunki straciły do nich 1,71 s, a Polki – 4,24. To pierwszy medal pływaków w ME w Belgradzie.

W środę w indywidualnych finałach żadnemu z siedmiorga Polaków nie udało się stanąć na podium. Krzysztof Chmielewski minimalnie przegrał brązowy medal na 800 m st. dowolnym z Węgrem Zalanem Sarkanym – o 0,15 s. Uzyskał jednak najlepszy wynik w karierze na tym dystansie – 7.49,44. Triumfował Mychajło Romanczuk z Ukrainy – 7.46,20.

Podobny los spotkał Dominikę Sztanderę na 100 m st. klasycznym. Przez większość dystansu utrzymywała się na trzecim miejscu, jednak w ostatniej chwili wyprzedziła ją Szwedka Olivia Klint Ipsa. Sztandera przegrała zaledwie o 0,02 s (1.07,75). Najszybsza była Estonka Eneli Jefimova – 1.06,41.

Paulina Peda była szósta (26,25), natomiast Anna Dowgiert ósma (26,58) na 50 m st. motylkowym. Złoty medal zdobyła Szwedka Sara Junevik (25,68). Aleksandra Knop została natomiast zdyskwalifikowana na dystansie 400 m st. zmiennym. Złoto wywalczyła reprezentantka Izraela Anastasia Gorbenko – 4.36,05.

Ksawery Masiuk zajął piąte miejsce na 200 m st. grzbietowym, uzyskując czas 1.57,50. Wygrał Ołeksandr Żełtiakow z Ukrainy – 1.55,39. Kamil Sieradzki był ósmy (48,84) na 100 m st. dowolnym. Najszybszy był rekordzista Europy na tym dystansie David Popovici z Rumunii – 46,88.

Pięcioro biało-czerwonych awansowało do czwartkowych finałów. Jan Kałusowski miał drugi najlepszy czas (2.10,35) w półfinałach na 200 m st. klasycznym, Jakub Majerski z czwartym czasem (51,62) i Adrian Jaśkiewicz z ósmym (51,87) na 100 m st. motylkowym, natomiast Adela Piskorska z czwartym wynikiem (28,16) i Paulina Peda z ósmym (28,65) na 50 m st. grzbietowym.

Ta sztuka nie udała się tylko Wiktorii Guść, która miała 11. czas (1.59,55), a także Zuzannie Famulok z 14. rezultatem (2.00,66) na 200 m st. dowolnym.

Czwartkowa sesja poranna rozpocznie się o godz. 9.30, a finałowa – o 18.30. Zawody potrwają do niedzieli.

Belgrad gospodarzem ME jest po raz pierwszy w historii.

Wyniki finałów:

kobiety

50 m st. motylkowym

1. Sara Junevik (Szwecja) 25,68

2. Roos Vanotterdijk (Belgia) 26,08

3. Anna Ntountounaki (Grecja) 26,18

…

6. Paulina Peda (Polska) 26,25

8. Anna Dowgiert (Polska) 26,58

100 m st. klasycznym

1. Eneli Jefimova (Estonia) 1.06,41

2. Lisa Mamie (Szwajcaria) 1.07,15

3. Olivia Klint Ipsa (Szwecja) 1.07,73

4. Dominika Sztandera (Polska) 1.07,75

400 m st. zmiennym

1. Anastasia Gorbenko (Izrael) 4.36,05

2. Vivien Jackl (Węgry) 4.38,96

3. Zsuzsanna Jakabos (Węgry) 4.40,24

…

Aleksandra Knop (Polska) – dyskwalifikacja

4×100 st. dowolnym

1. Węgry 3.36,77

2. Dania 3.38,48

3. Polska 3.41,01

mężczyźni

100 m st. dowolnym

1. David Popovici (Rumunia) 46,88

2. Nandor Nemeth (Węgry) 47,49

3. Andrej Barna (Serbia) 47,66

…

8. Kamil Sieradzki (Polska) 48,84

200 m st. grzbietowym

1. Ołeksandr Żełtiakow (Ukraina) 1.55,39

2. Apostolos Siskos (Grecja) 1.55,42

3. Roman Mityukov (Szwajcaria) 1.55,75

…

5. Ksawery Masiuk (Polska) 1.57,50

800 m st. dowolnym

1. Mychajło Romanczuk (Ukraina) 7.46,20

2. Dimitrios Markos (Grecja) 7.48,59

3. Zalan Sarkany (Węgry) 7.49,29

4. Krzysztof Chmielewski (Polska) 7.49,44.