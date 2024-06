Aleksandra Błażowska została wicemistrzyną Europy w skokach z trampoliny 1-metrowej, które odbywają się w Belgradzie. Tytuł zdobyła Szwedka Elna Widerstroem, a na najniższym stopniu podium stanęła jej rodaczka Emilia Nilsson Garip.

Zawodniczka Stali Rzeszów w porannych eliminacjach zajęła 10. miejsce. Wygrała je Widerstroem. Do finału zakwalifikowało się 12 najlepszych zawodniczek.

To pierwszy od 58 lat i drugi w historii medal mistrzostw Europy w skokach do wody dla Polski. Jedyny do tej pory, brązowy (z trampoliny), wywalczył w 1966 roku w Utrechcie Jerzy Kowalewski.

Wyniki:

1. Elna Widerstroem (Szwecja) 250,25 pkt

2. Aleksandra Błażowska (Polska) 231,35

3. Emilia Nilsson Garip (Szwecja) 230,15